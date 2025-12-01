Más de la mitad de las empresas afectadas por la piratería creen que el gobierno no actuará contra este delito, de acuerdo con una encuesta hecha por la American Chamber Mexico (Amcham).

“Desde la perspectiva de las empresas, el panorama sobre la acción del Estado frente a la piratería presenta importantes desafíos. Respecto al sexenio anterior, solo el 1% considera que la situación mejoró algo o notablemente, mientras que el 76% percibe que empeoró”, explicó el organismo del sector privado.

En el “Séptimo sondeo de Piratería” de la Amcham, estudio hecho junto con Lexia y Clarke Modet, detalló que “para el sexenio actual, aunque los resultados siguen reflejando un escenario complejo, se aprecia una mejora en las expectativas: 11% considera que la situación podría mejorar algo o notablemente, 57% anticipa un deterioro leve o significativo y 32% mantiene una postura de cautela”.

El diagnóstico arrojó que el sector privado considera que la autoridad trabaja con capacidad y recursos limitados, sin coordinación entre autores, por lo que los mercados ilegales avanzan más rápido que la respuesta, expuso el CEO de Lexia, Guido Lara.

Por ello, las compañías se sienten insatisfechas con respecto a la acción del universo de autoridades que podrían atender el problema.

Guido Lara añadió que también está el otro ángulo porque el 18% de las empresas encuestadas no tienen “nada de presupuesto”, 25% dijeron que cuentan con entre 1% a 4% del presupuesto anual; el 15% dijo que tienen hasta 5% del presupuesto y el 13% de las empresas aseguró que tienen hasta 10% del presupuesto.

Agregó que los que más identifican la piratería son los trabajadores, los clientes y en tercer lugar la autoridad.

Piratería se detecta hasta el punto de venta, no antes

Otro de los problemas es que menos del 30% de las piratería se detecta en puntos logísticos, la gran mayoría se encuentra hasta el momento que llega al punto de venta.

Durante la presentación del Sondeo, la directora divisional de relaciones internacionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Viviana Huerta, dijo que una de las prioridades del instituto es el combate a la piratería y falsificación y por ello se trabaja en esto, sin embargo, reconoció que hace falta trabajar en reglamentos de propiedad industrial y que están por firmarse convenios con aduanas.

La regional managing director de Clarke Modet, Lorena Rodríguez, explicó que la “piratería ya tiene logística y producción con lógica empresarial…evoluciona hacia un comportamiento empresarial y a la profesionalización”.

Añadió que “hay una normalización social que antes solo estaba categorizada en niveles socioeconómicos bajos, pero ahora en todos niveles.

Consideró que se tienen que “enfocar más en la parte legal que se desincentiva cuando los tiempos son largos, hay que analizar datos, rastreo e información donde la prevención puede ser más efectiva combinada con la parte legal, desde la empresa no hay coordinación, se enfoca más a la parte legal y no preventiva”.

De acuerdo con el estudio las empresas consideran que los principales retos son: corrupción, limitación de la capacidad operativa de las autoridades, inseguridad o falta de condiciones para actuar eficientemente, falta de coordinación y marco legal ineficiente.

