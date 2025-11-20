El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) encabezó el segundo “Operativo limpieza” en Guadalajara, Jalisco, contra infractores de la marca New Era.

De manera simultánea se ejecutaron visitas en cuatro lugares en las inmediaciones del mercado de San Juan de Dios, en donde aseguraron 27 mil 141 productos infractores de dicha marca.

En un comunicado, el IMPI dijo que ese aseguramiento representa para la marca un detrimento de ventas de 13 millones 570 mil 50 pesos.

Este operativo de combate a la piratería y protección de los derechos de propiedad industrial lo realizó el IMPI en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.

IMPI realiza operativos contra la piratería en tiendas chinas de Monterrey, Nuevo León (10/04/2025). Foto: Especial

Participaron 24 inspectores del IMPI, 30 elementos de la Secretaría de Seguridad del estado y representantes de la marca.

Con el inicio del 2025, el titular del IMPI, Santiago Nieto, anunció su estrategia “Operación Limpieza” para combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad industrial.

En febrero realizó los primeros operativos en la Ciudad de México y el Estado de México, solamente en Izazaga 89 el IMPI aseguró 265 mil artículos. En abril, en Puebla se aseguraron tres mil artículos ilegales, principalmente perfumes y textiles, mientras que en junio, en Querétaro se realizó otro operativo, entre otros.

En agosto, Nieto dijo que tenían un registro de un millón de productos pirata asegurados, con un valor aproximado de 855 millones de pesos, resultado de al menos nueve operativos. De acuerdo con el IMPI los operativos han seguido en diversos estados del país.

