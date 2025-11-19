Más Información

El cambio tecnológico, demográfico y la transición a un ecosistema verde ha modificado la demanda de talento, reconfigurando las habilidades en el mundo, de acuerdo con el .

En México el 46% de la se concentra en 10 carreras especificas, como lo son Derecho, Administración o Contabilidad, las cuales están menos vinculadas a sectores estratégicos.

En este contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad () presentó Compara Carreras 2025, la plataforma que analiza los costos y beneficios económicos de 65 licenciaturas, con la finalidad de evaluar el impacto de las tendencias de la matrícula educativa y el mercado laboral en un futuro.

Actualmente, en el país el 34% de los jóvenes entre 18 y 22 años tienen acceso a la educación superior. Si la tendencia continúa, se espera que el número de egresados se triplique para el año 2050, pero el 65% de los graduados se concentrará en carreras tradicionales.

El IMCO prevé que para 2050, el país formará 28.7 millones de profesionistas en áreas con baja demanda laboral, mientras que persisten vacantes sin cubrir en sectores estratégicos como salud, energía y tecnologías de la información.

La brecha entre egresados y titulados se duplico entre 2011 y 2025, al pasar de 90 mil a 170 mil personas. Dando como resultado la hipótesis de que el título universitario, ya no es el principal requisito para acceder a empleos competitivos, reflejando un cambio en la forma en que las empresas valoran el talento, priorizando las habilidades prácticas sobre los certificados formales.

El mercado laboral en México avanza más rápido que el sistema educativo, revelando un panorama con retos importantes:

  • Tres de cada diez jóvenes carecen de un plan de carrera, creando una incertidumbre vocacional en una década según la OCDE, lo que provoca un desajuste entre educación y empleo.
  • México perderá 300 mil técnicos hacia 2050, esto pone en riesgo la meta del Plan México de formar talento especializado para sectores estratégicos.
  • Las cinco carreras que predominan desde 2005: Administración, Ingeniería industrial, Derecho, Psicología y Contabilidad, podrían perder hasta 25% de su demanda laboral en los próximos cinco años.
  • Analistas de datos e inteligencia artificial lideran la expansión global, pero México tiene pocos profesionistas en estas áreas. Los egresados de Ciencias exactas y de la computación representan 8% del total.
  • Cerrar la brecha de egresados en carreras STEM y Ciencias sociales hacia 2050 exige 1.4 millones de egresados anuales, 137% más egresados STEM que en 2024.

Brechas de egresados universitarios y titulados

Las tendencias que están marcando un avance en el mundo se centran en un sistema educativo basado en habilidades. Nueve de cada diez empresas reportan mejores resultados al contratar talento por competencia.

El auge de la educación en línea confirma el interés por aprendizajes flexibles y digitales. México y Brasil concentran más de la mitas de los estudiantes virtuales en la región.

El IMCO propone una serie de alternativas para cerrar las brechas de talento y mejorar la empleabilidad y fortalecer la competitividad del país, en un entorno de transformación tecnológica y productiva.

  • Programas universitarios más cortos y flexibles con certificaciones parciales y competencias reconocidas en el mercado laboral.
  • Modelos de educación no tradicional a nivel regional que fortalezcan la vinculación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos.
  • Orientación vocacional basada en evidencia con un sistema nacional de información actualizado.
