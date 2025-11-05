El gobierno mexicano debe aprovechar y mover a empresas que tengan operaciones relevantes en los dos países para que promuevan la importancia de la integración durante las audiencias públicas que se realizarán en el vecino país del Norte, rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el reporte “México ante la nueva política comercial de Estados Unidos”, la institución propuso “aprovechar la audiencia pública en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos” a fin de “movilizar a los aliados de México en ese país, incluidas empresas mexicanas con operaciones relevantes” en la Unión Americana o viceversa, así como cámaras, centros de investigación y gobiernos estatales.

Cabe mencionar que la consulta pública que se realiza en el país vecino del Norte inició el 17 de septiembre y terminó el 3 de noviembre pasado, pero habrá una audiencia pública el próximo 17 de noviembre.

Lee también Hay dependencia de gas de EU y rezago en energías limpias: IMCO

El IMCO agregó que es necesario invertir en infraestructura carretera, portuaria y aduanera para mejorar la logística del país.

Hay que “promover planes de largo plazo para desarrollar infraestructura logística que facilite el comercio exterior de México y que contemple las necesidades del país con visión transexenal”, señaló.

Lo que implica priorizar acciones del Plan México como la modernización de 11 puertos y tres mil kilómetros de vías de trenes, sobre todo los de carga.

Lee también Presupuesto para educación superior se verá afectado en 2026; aumentará para becas, revela IMCO

Agregó que hace falta facilitar los trámites aduaneros sobre todo simplificar aquellos que identificó la Casa Blanca como barreras comerciales que deben corregirse. Así como desarrollar reglas predecibles para mejorar la operación aduanera.

Otro de los puntos indispensables a desarrollar es garantizar el suministro de gas natural en todas las regiones del país, ya que solamente así se atraerán más inversiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm