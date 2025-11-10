El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Observatorio Nacional Ciudadano firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la legalidad y prevención de delitos e infracciones administrativas relacionadas con la propiedad industrial, como la piratería de tabaco y el contrabando; este tiene como objetivo mejorar las capacidades del IMPI y crear mecanismos conjuntos para promover la seguridad, la justicia y la transparencia en la protección de la propiedad industrial.

Como parte de los acuerdos, el Observatorio Nacional Ciudadano donó al IMPI un asistente virtual llamado IMPIBot, el cual operará a través de WhatsApp.

El agente conversacional tiene como objetivo combatir la piratería de tabaco, ya que 1 de cada 5 cigarros comercializados en México es pirata.

Lee también Jornaleros y productores piden freno a IEPS en tabaco; advierten pérdida de empleos y aumento del crimen organizado

Entre otras de sus funciones se encuentran:

Verificación instantánea de marcas registradas sin necesidad de consultar bases de datos manuales

Acceso a información actualizada de fuentes oficiales

Prevención de fraudes, al identificar productos falsificados mediante imágenes

Asistencia regulatoria, que ayuda a evitar sanciones por comercialización de productos ilegales

Atención automatizada de preguntas frecuentes sobre los procesos del IMPI

Difusión de noticias y actualizaciones sobre decomisos y nuevas regulaciones

Santiago Nieto, director del IMPI, destacó que este convenio refuerza el compromiso del instituto para promover la legalidad y la observancia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información y contribuyan a combatir la circulación de mercancías ilegales.

Por su parte, Gastón Zambrano, representante de British American Tobacco (BAT), señaló que la evasión fiscal por tabaco ilegal alcanza los 15 mil millones de pesos anuales.

Lee también Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el fútbol, dice

El evento también contó con la presencia de Carla Humphrey, Consejera Electoral, quien firmó el convenio como testigo de honor, y representantes de BAT, quienes reiteraron su apoyo a las acciones emprendidas por el IMPI para combatir la piratería y fomentar el respeto a la propiedad intelectual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL