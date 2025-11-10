La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que cederá su boleto de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 a una niña mexicana, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones y fomentar los sueños en torno al deporte.

“Ese boleto que me dieron, el 001, se lo voy a regalar a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea amante del fútbol, para que pueda soñar con el fútbol”, declaró la Mandataria en la conferencia matutina de la presentación de las actividades del Mundial.

Añadió que le emociona también que van a acudir diversos mandatarios y personalidades, "México siempre con los brazos abiertos".

Sheinbaum explicó que su gobierno dio continuidad a los acuerdos firmados con la FIFA desde 2015, los cuales implicaban una serie de compromisos en materia de infraestructura, seguridad y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Subrayó que, aunque estos convenios no fueron diseñados durante su administración, se ajustaron a la nueva realidad económica del país, en diálogo con la Federación Internacional de Futbol Asociación.

“FIFA estuvo completamente de acuerdo. Los detalles sobre el tema de impuestos los podrá explicar el secretario de Hacienda, pero es importante destacar que esos acuerdos ya estaban firmados antes de nuestro gobierno. Lo que hicimos fue adaptarlos para que trajeran beneficios reales a México”, indicó.

La Presidenta destacó que el Mundial 2026, que México compartirá con Estados Unidos y Canadá, representa una oportunidad económica y laboral sin precedentes, debido a la derrama económica y la creación de empleos que generará el evento.

Asimismo, celebró la coordinación entre gobiernos estatales, municipales y el federal, así como con la propia FIFA, para garantizar que la inauguración se desarrolle sin contratiempos.

Sheinbaum aseguró que el país estará listo en junio 2026, fecha de la inauguración, y adelantó que México mostrará al mundo su capacidad de organización, hospitalidad y pasión futbolera.

“México siempre recibe con los brazos abiertos. Va a ser un gran momento para el país. Estamos listos”, concluyó.

