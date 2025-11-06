Más Información

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

La presidenta adelantó que para el llegará en un auto mini eléctrico Olinia, que se desarrolla en México, “para poder mostrarlo al mundo”, además que el prototipo “ya prácticamente está”.

Al asistir a la presentación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial en la alcaldía Tláhuac, Sheinbaum Pardo señaló que se busca que el proyecto pueda ser desarrollado con o con alianzas con privadas.

“Va muy avanzado y ya nos pusimos como meta que para el Mundial del próximo año, vamos a llegar en un o en varios Olinias para poder mostrarlo al mundo”, dijo.

Lee también

Explicó que se busca desarrollar el auto con una empresa pública, “o hacemos alianzas con empresas privadas, o buscamos una empresa privada que ayude a desarrollarlo".

“Estamos buscando todas las opciones que permitan que realmente sea una fuente de desarrollo para nuestro país, o un eje de desarrollo”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]