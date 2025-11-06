Más Información
Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura
Aseguran alrededor de 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán; sube a 51 el tonelaje total en lo que va del sexenio
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el siguiente lunes 10 de noviembre se va a presentar actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026.
El pasado lunes fue cancelada la presentación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre durante una celebración pública en dicho municipio.
De acuerdo con Presidencia, la presentación se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos.
Lee también Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los atletas paralímpicos que compitieron y ganaron preseas en Chile.
Diputado de Morena llama “carroñera” a la oposición por pedir más recursos para seguridad; “cállate porro”, le responden
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]