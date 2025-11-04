En medio de sombreros ensangrentados, la senadora Lilly Téllez gritó en tribuna al senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña que era un "imbecil y cobarde" y le exigió llorar por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el fin de semana.

Al iniciar la sesión la senadora panista se refirió al asesinato del alcalde y responsabilizó al gobierno de la 4T de no apoyar a Manzo cuando exigió apoyo para ese municipio.

Senadores del PRI colocaron sombreros ensangrentados para recordar al alcalde.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, en tribuna, exigió la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Panistas y priístas gritaron al unísono "Carlos Manzo vive". Los morenistas respondieron "Presidenta, Presidenta" y acusaron una campaña de misoginia contra la mandataria.

Sombreros ensangrentados en San Lázaro por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

