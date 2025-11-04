Previo a la sesión ordinaria de hoy, en la Cámara de Diputados, las bancadas del PAN y del PRI colocaron sombreros en sus curules, con pintura roja, aparentando sangre, y veladoras de plástico en memoria de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

Con veladoras y sombreros "ensangrentados" recuerdan al alcalde asesinado, Carlos Manzo. Foto: Enrique Gómez / EL UNIVERSAL.

Al inicio de la sesión, los diputados guardaron un minuto de silencio, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en memoria de Carlos Manzo.

“El pasado sábado primero de noviembre, fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán, su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México, en memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán, solicito a las y los diputados guardar al minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez”, pidió la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López.

🤵🏻🔴 En la Cámara de Diputados, las bancadas del PAN y PRI colocaron sombreros con pintura roja y veladoras en sus curules en memoria a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre



El Coordinador del PRI, Rubén Moreira, también solicitó un minuto de silencio en memoria de Francisco Rojas Gutiérrez, quien falleció el pasado 1 de noviembre, y fue director de Pemex y la CFE.

“El viernes tuvimos la triste noticia del fallecimiento de otro buen mexicano, me refiero a Francisco Rojas Gutiérrez, que fue presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de la bancada del PRI en la LXI Legislatura, había sido antes presidente de la comisión de presupuesto en otra legislatura, fue el primer secretario de la contraloría, director de Pemex, director de CFE, un hombre íntegro, un gran mexicano, un hombre de convicciones y de lealtades”, dijo Moreira.

