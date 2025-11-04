Más Información

Previo a la sesión ordinaria de hoy, en la , las bancadas del PAN y del PRI colocaron sombreros en sus curules, con pintura roja, aparentando sangre, y veladoras de plástico en memoria de , presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

Al inicio de la sesión, los diputados guardaron un minuto de silencio, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (), en memoria de Carlos Manzo.

“El pasado sábado primero de noviembre, fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán, su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México, en memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán, solicito a las y los diputados guardar al minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez”, pidió la presidenta de la Mesa Directiva,.

El Coordinador del PRI,, también solicitó un minuto de silencio en memoria de, quien falleció el pasado 1 de noviembre, y fue director de y la CFE.

“El viernes tuvimos la triste noticia del fallecimiento de otro buen mexicano, me refiero a Francisco Rojas Gutiérrez, que fue presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de la bancada del PRI en la LXI Legislatura, había sido antes presidente de la comisión de presupuesto en otra legislatura, fue el primer secretario de la contraloría, director de Pemex, director de , un hombre íntegro, un gran mexicano, un hombre de convicciones y de lealtades”, dijo Moreira.

