Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presenta el "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", a la par de informar que enviaron un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional al estado y a Uruapan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr