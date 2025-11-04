Más Información
Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad
Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo
Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presenta el "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", a la par de informar que enviaron un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional al estado y a Uruapan.
Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; acusa a “buitres” y señala a “guerra contra el narco de Calderón”
