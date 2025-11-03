Morelia.- El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate".

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, "El Cuate" era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán y era familiar de un hombre apodado El Prángana, operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hermanos Álvarez Ayala están identificados como Ramón y Rafael, alias el "R1" y el "R2".

Lee también Bloqueos de transportistas afectan carreteras de Hidalgo; fila de vehículos supera los 40 km

Avances en la investigación

El pasado primero de noviembre, Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado durante la inauguración del Festival de Velas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, el alcalde de Uruapan recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo, por lo que fue trasladado a un hospital de la región, donde falleció horas después.

Este lunes, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió que, si bien es cierto que el agresor de Carlos Manzo fue abatido en el lugar de los hechos, existe un actor intelectual y grupos criminales que podrían estar implicados en el caso.

Además, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó el avance de la investigación, donde señaló que el ejecutor del atentado se hospedó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, alrededor de las 16:00 horas.

Además, comentó que el agresor abatido podría tener entre 17 y 19 años de edad, que dio positivo a pruebas de presencia de drogas y que no portaba una credencial que mostrara su identidad, por lo que no ha sido identificado, pero cuenta con tatuajes en diversos partes del cuerpo.

Trayectoria del atacante de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Foto: Captura de pantalla de conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/ml