La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López (PAN), manifestó que los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de la oposición por reclamar justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, solo genera división y ayuda a los criminales.

La legisladora panista respondió a la acusación que hizo esta mañana la titular del Ejecutivo, en contra de la oposición, por pedir que se resuelva el homicidio del político michoacano. “En ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí, como buitres”, dijo Sheinbaum, en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, López Rabadán sostuvo que las autoridades responsables deben reconocer que los niveles de violencia han sobrepasado los límites de lo tolerable.

Lee también VIDEO: la ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar del asesinato

“Estamos ante un parteaguas, es un punto de inflexión y yo espero que se tenga altura de miras, que se tenga nivel de estadista, que se tenga una visión de un México unido y no dividido, porque ya no se necesita división, no se necesita estigmatización, lo que se necesita es trabajo conjunto para detener a los criminales. Lo otro, la división, solo ayuda a los criminales.”, subrayó.

La presidenta de la Mesa Directiva afirmó que los mensajes de división solo ayudan a los criminales e hizo un llamado a la unidad y a la responsabilidad de todas las autoridades encargadas del combate a la delincuencia.

Dijo que se debe actuar con decisión, inteligencia y organización para desarticular las células criminales, cortar de tajo el flujo de recursos al crimen organizado mediante inteligencia financiera.

“(Se debe romper) el pacto de impunidad que por años ha permitido que el crimen avance más rápido que la justicia. La obligación primordial del Estado es garantizar el orden, la seguridad y la paz social”, subrayó.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, apoyó la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que su bancada respalda el uso de la fuerza para combatir los delitos.

“La mayoría legislativa de la Cámara de Diputados respaldamos su actitud y respaldamos su condición, y su pronunciamiento de no a la impunidad y de utilizar la fuerza del Estado para frenar este tipo de ilícitos, de este tipo de conductas antijurídicas que son condenables y que son lamentables”, dijo.

También hizo un llamado a los ciudadanos que se han manifestado en contra del gobierno federal, y que han pedido que Sheinbaum Pardo se someta a una consulta de revocación de mandato.

“Yo les diría a todos ellos que es un derecho de los mexicanos, y que no hay necesidad de generar esta furia, yo estoy seguro de que la presidenta Claudia Sheinbaum, su deseo, y el deseo de todos los que formamos parte del movimiento, estarán dispuestos a someterse a la revocación de mandato”, afirmó.

Lee también García Harfuch no descarta que FGR atraiga caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; el fiscal siempre está dispuesto a ayudar

Morena, un Estado fallido que enluta a México; “si no pueden, renuncien”: PRI

Tras condenar el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el PRI denunció que desde hace siete años, México se ha convertido en un cementerio nacional.

“De la tristemente célebre frase ‘abrazos, no balazos’, pasamos a la frustrante ‘no regresará la guerra contra el narco que tanto dañó al país’, señaló el partido en un pronunciamiento.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI exigió a las autoridades federales que renuncien si no pueden combatir al crimen organizado.

Aseguró que “el narcogobierno de Morena ha hecho de nuestro país un ESTADO FALLIDO, que se queda paralizado mientras el 60% del territorio nacional es controlado por los cárteles de la droga y el crimen organizado”.

“¡Si no pueden, renuncien! Su estrategia ha fallado, viene fallando desde hace siete años, solo han demostrado incapacidad, improvisación, descoordinación y contubernios con los delincuentes. En el PRI, condenamos enérgicamente la violencia que azota a México y exigimos justicia para las víctimas y sus familias”, subrayó.

La dirigencia del PRI afirmó que en México, solo ser opositor es una razón para ser asesinado. “Enfrentar al narcogobierno, terrorista y comunista de Morena y a sus socios del crimen organizado al mismo tiempo representa un riesgo altísimo, que debemos correr para evitar que el país se convierta en una gran fosa común. Así lo demuestra el lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien hizo frente al crimen organizado; o del líder de los limoneros de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, quien se opuso valientemente a la extorsión de la que son presa los productores agrícolas”, puntualizó.

Denunció que la delincuencia y el crimen organizado le apuntan con un arma a México y a millones de familias mexicanas todos los días.

Lee también Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; acusa a “buitres” y señala a “guerra contra el narco de Calderón”

“¿Cuántos más? Cuántas balas más tienen que seguir acabando con la vida de personas inocentes, mientras que Morena rechaza toda ayuda y colaboración por parte del Gobierno de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, aliado y vecino, para garantizar la seguridad regional frente al crimen organizado”, cuestionó.

El PRI enfatizó que los culpables de los crímenes de autoridades y ciudadanos en Michoacán y en otras regiones del país no solo son los delincuentes, sino también los funcionarios que han sido incapaces de detener la violencia.

“¡Culpables son quienes empuñan el arma y disparan!

“¡Culpables son los incapaces de poner orden y encontrar a quienes aprietan los gatillos!

“¡Culpables son los que apoyan y garantizan impunidad a los asesinos!

“Drones con explosivos, coches bomba, fosas clandestinas, campos de exterminio, narcolanchas, más de 227 mil muertos, más de 6 mil feminicidios, más de 130 mil personas desaparecidas es lo que vive México en la actualidad”.

La dirigencia del partido tricolor aseguró que en el PRI “estamos trabajando para dejar atrás la etapa más oscura y sombría de la vida democrática mexicana; una etapa instaurada por Morena y por su pandilla de cínicos, corruptos y narcopolíticos”.

“Llamamos a la paz y la reconciliación en México y a mantener una postura crítica, opositora y de movilización ante los gobiernos federal y estatales de Morena, culpables del siniestro manto de sangre que cubre al territorio nacional. Hay que levantar la voz por México porque la situación es crítica en todo el país”, concluyó.

Tras asesinato de alcalde de Uruapan, exigen senadores del PAN renuncia de gobernador de Michoacán

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado condenó de manera enérgica el asesinato del alcalde de Uruapan y planteó que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se separe del cargo por su nula capacidad para resolver el problema de la violencia y la inseguridad.

La bancada del partido blanquiazul subrayó que este lamentable crimen es una afrenta directa al Estado mexicano, que evidencia la incapacidad de los gobiernos federal y estatal para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En un comunicado, los senadores panistas señalaron que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, no puede seguir evadiendo su responsabilidad.

“Su silencio y la falta de resultados han permitido que la violencia se normalice en el estado, mientras comunidades enteras viven bajo el miedo cotidiano”, denunció.

Frente a esta realidad, el PAN consideró que debe valorarse la salida del gobernador, a fin de propiciar resultados tangibles en materia de seguridad.

Recordó que durante dos administraciones se han aprobado reformas que concentraron la seguridad en mandos militares con la promesa de devolver la paz.

Sin embargo, “la violencia no cede, los homicidios aumentan y la delincuencia organizada actúa con total impunidad, mientras las autoridades permanecen pasivas”.

Lee también Con sombrero blanco, Salinas Pliego lamenta asesinato de Carlos Manzo; “qué puede ser más importante que eso”, dice

“Desde Acción Nacional afirmamos con claridad: la estrategia de abrazos a los criminales fracasó. El centralismo militarizado no ha servido, la sociedad sigue indefensa y las autoridades locales desprotegidas.

“Tanto el gobierno federal como el estatal deben rendir cuentas y dejar de culpar al pasado: la vida de los mexicanos no puede seguir siendo moneda de cambio política”, subrayaron los legisladores.

El asesinato de Carlos Manzo, agregó la bancada del PAN en el Senado, no puede quedar en la impunidad ni en la estadística.

“Es la prueba dolorosa de que la estrategia actual no funciona. México no necesita más propaganda, sino seguridad, justicia y un gobierno que dé la cara. Desde el Senado, Acción Nacional seguirá alzando la voz para exigir lo que millones de familias reclaman: vivir sin miedo”, concluyó.

mahc/apr