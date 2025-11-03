Esta mañana, el empresario Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso en la ceremonia de los 75 años de la empresa Elektra, donde habló sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre en Michoacán.

"Se convirtió en el onceavo alcalde, y uno más de las estadísticas de muerte que azotan a nuestro país, ochenta, cien muertos al día, qué puede ser más importante que eso, y por eso digo que es un día de tristeza por el entorno que se nos viene encima", mencionó.

Salinas Pliego agregó que este, también es un día de alegría porque Elektra, que empezó en 1950, fue a raíz de un negocio que empezaron su padre y su abuelo.

"Si quieres ser rico, véndele a los que menos tienen" contó Salinas Pliego, que le aconsejó su abuelo, "y es un gran consejo que me dio el abuelo".

Narró que su abuelo siempre le enseñó la importancia del cliente, por eso "hoy son 75 años de momentos felices [...] vienen con nosotros porque creamos momentos felices".

Declaró que quien no trabaja, produce y no paga impuestos, es un parásito social "como son todos los gobiernos". Afirmó que no es nada nuevo "la naturaleza del hombre parásito".

Aseveró que eso fue lo que ocurrió con Carlos Manzo, "una víctima de los parásitos, víctima del hombre parásito".

mahc