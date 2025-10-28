Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

El Coloso avanza. El Estadio Banorte ya toma forma

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

Tras haberle expresado “toma chocolate, paga lo que debes” al empresario , la presidenta aseguró que el caso del pago de impuestos no es un asunto personal.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que el tema del pago de los impuestos “no es subjetivo”.

“Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o un grupo empresarial, es un tema técnico que tiene que ver con que se hicieron y quedan un monto muy importante de impuestos”, dijo la mandataria federal.

Insistió que durante mucho tiempo se ha venido amparando y está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer, pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal o un asunto contra algún grupo, o que estemos politizando un asunto.

“Sencillamente es una definición que viene desde 2008, de un pago que se tiene que hacer al erario público para beneficio del pueblo de México. Entonces tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá de los comentarios en este sentido que podamos hacer. Lo tiene que pagar, y la Corte va a tomar su decisión”, declaró.

