La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, explica los temas relevantes que acontecen en el país y da un informe detallado de las actividades desarrolladas en su gestión. Sigue aquí su conferencia matutina.
Nación 07:59 AM
La subsecretaria de Educación Media Superior explicó que la SEP detectó 556 municipios en el país con bachilleratos a más de 45 minutos de distancia en automóvil, de los cuales 320 corresponden a Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Nación 07:52 AM
Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, anunció una inversión de 5 mil 749 millones de pesos en 202 acciones de infraestructura educativa durante 2026 para el programa “La Escuela Cerca de tu Casa”.
Explicó que se ampliarán las escuelas con alta demanda y se construirán nuevos bachilleratos tecnológicos en zonas de alta población.
Nación 07:48 AM
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, aseguró que la cobertura de educación media superior incrementará en 85% en 2030 con más de 120 mil lugares nuevos para la comunidad estudiantil.
Nación 07:42 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne vía remota con el titular de Conagua, Efraín Morales, y el gobernador de Durango, Esteban Villegas, para dar el banderazo del inicio de construcción de la Presa El Tunal II.
“Vienen grandes cosas para nuestro estado de mano de la Presidenta”, resaltó el mandatario estatal.
Efraín Morales aseguró que la obra beneficiará a más de 340 mil duranguenses.
Nación 07:36 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
