La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, anunció una inversión de 5 mil 749 millones de pesos en 202 acciones de infraestructura educativa durante 2026 para el programa “La Escuela Cerca de tu Casa”.

Explicó que se ampliarán las escuelas con alta demanda y se construirán nuevos bachilleratos tecnológicos en zonas de alta población.