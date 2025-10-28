La confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego se profundizó. Primero, la Titular del Ejecutivo negó que se haya llegado a un acuerdo con Salinas Pliego, ante el adeudo que enfrenta en el pago de impuestos.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que si el presidente del consorcio Grupo Salinas hubiera querido pagar, ya lo hubiera hecho. Señaló además que se busca politizar el tema y quieren victimizarse.

“Publicó el Grupo Salinas en sus redes sociales una carta que nos envió en octubre de 2024. En esa carta menciona que Arturo Medina [subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación] había llegado a un acuerdo con ellos en la pasada administración, con el presidente López Obrador (...) Nunca se llegó a ningún acuerdo”, explicó la Titular del Ejecutivo federal.

“Si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Con el SAT no se requiere ninguna reunión, con el SAT no se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar”, dijo.

Arturo Medina Padilla, exjefe del SAT en el sexenio pasado, aseguró que es falso que en el gobierno del presidente López Obrador se haya llegado a un acuerdo con Grupo Salinas, y afirmó que nunca se acordó un monto, ni la ruta de solución.

Al respecto, Grupo Salinas reiteró su disposición a pagar sus adeudos pendientes ante el SAT e insistió en que sí hubo acuerdos en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho. En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra; el habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”, manifestó Ricardo Salinas Pliego en un comunicado.

Ante la situación, Grupo Salinas dijo que por la sistemática persecución en su contra acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.