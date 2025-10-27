La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió otra vez a las recientes declaraciones del expresidente priista Ernesto Zedillo, quien expresó que “los pilares de la democracia han sido destruidos” y que Morena "ha copiado lo peor del PRI, y nada de lo bueno. La corrupción guía su funcionamiento".

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que en México hay democracia y que la libertad de expresión está al máximo.

En entrevista para Maite Rico de "El Mundo", Zedillo acusó que la autodenominada Cuarta Transformación no busca hacer de "México un país moderno y con verdadera justicia social" sino que "solo tienen un proyecto de poder".

Lee también Sheinbaum revela llamada con Trump; confirma pausa de imposición arancelaria del 1 de noviembre

“En México hay democracia, México es un país democrático, es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo”, expresó la Mandataria federal al señalar a Zedillo por el Fobaproa.

“La democracia se refleja también en las libertades; la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de hablar de la presidenta, del expresidente. La libertad de expresión al máximo, nunca antes en nuestro, país digan lo que digan, había habido tal libertad de expresión”, agregó al acusar fraudes electorales.

El exmandatario federal, quien gobernó de 1994 al 2000, reiteró lo que ha venido diciendo en sus recientes apariciones públicas: López Obrador "desmanteló el Poder Judicial, se apoderó del control de los órganos electorales, anuló reformas consensuadas... Los pilares de la democracia mexicana han sido destruidos".

Lee también "Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr