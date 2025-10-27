La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que en su gobiernos, las comunicaciones privadas de los ciudadanos están garantizas, ante modificaciones recientes al IFT, a leyes de búsqueda y telecomunicaciones.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que la derecha y algunos medios de comunicación han dicho que estas modificaciones tienen que ver con vigilancia y espionaje.

“Es falso. Si no viene la aprobación de un juez para alguna intervención telefónica que tiene que ser proporcionada por alguna de las empresas telefónicas que existen, eso siempre lo tiene que ordenar un juez, no hay ninguna otra forma que se pueda utilizar (..)”, refirió.

Agregó que los datos biométricos solamente pueden utilizarse dentro del marco de la ley, y recordó que los chips para teléfonos no se podrán adquirir sin identificación.

“Las bases de datos las van a tener las telefónicas, no las va a tener el gobierno. Y solamente se puede acceder a ellas en caso de solicitud autorizada. Entonces están resguardadas, no hay ningún espionaje a ninguna persona”, aseveró.

Añadió que también se trabaja para el desarrollo de una propia plataforma del gobierno de México.

