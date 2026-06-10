La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó este miércoles que la Selección Nacional de Uruguay arribó a Cancún, donde establecerá su base de concentración como parte de su preparación y participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal compartió la llegada del representativo sudamericano al Caribe Mexicano y destacó la importancia de que Quintana Roo forme parte de la fiesta futbolística más importante del mundo.

“¡La Celeste aterriza en Cancún, su base de concentración rumbo al Mundial! Damos la bienvenida a la Selección Uruguaya de Fútbol a Quintana Roo, Capital Mundial de las Vacaciones. ¡Bienvenidos al Caribe Mexicano!”, publicó Mara Lezama.

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Gobernadora Mara Lezama da la bienvenida a la selección de Uruguay. Foto: Mara Lezama

La llegada del conjunto uruguayo se da en el contexto del Mundial de Futbol 2026, torneo que se celebra de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque Cancún no figura entre las ciudades sede de los encuentros mundialistas, la infraestructura hotelera, de conectividad y servicios del destino lo convierten en un punto estratégico para albergar concentraciones y entrenamientos de selecciones nacionales.

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