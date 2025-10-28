Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

El Coloso avanza. El Estadio Banorte ya toma forma

El Coloso avanza. El Estadio Banorte ya toma forma

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en cuatro acciones en Tecate, Baja California fueron detenidas siete personas, asegurando nueve armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas.

En redes sociales señaló que también aseguraron más de mil litros de precursores y más de 100 kilogramos de precursores químicos.

“En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de ”, resaltó el funcionario.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre 7 detenciones el y aseguramiento de metanfetamina. Foto: captura de pantalla
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre 7 detenciones el y aseguramiento de metanfetamina. Foto: captura de pantalla

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]