El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que en cuatro acciones en Tecate, Baja California fueron detenidas siete personas, asegurando nueve armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas.

En redes sociales señaló que también aseguraron más de mil litros de precursores y más de 100 kilogramos de precursores químicos.

“En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas”, resaltó el funcionario.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre 7 detenciones el y aseguramiento de metanfetamina. Foto: captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr