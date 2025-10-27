El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó que haya sufrido un atentado, como aseguró el periodista Raymundo Riva Palacio. Sin embargo, confirmó que existen muchas alertas al respecto, que son descartadas.

“No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. En esa casa a la que se refiere, es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa”, aseguró.

Las declaraciones del secretario de Seguridad fueron hechas durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, donde acudió la mañana de este lunes para compareces ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

¿Qué dice la columna de Riva Palacio?

De acuerdo a la columna del periodista Raymundo Riva Palacio publicada en El Financiero, el nuevo atentado en contra de García Harfuch tuvo lugar en una casa en Polanco en el mes de septiembre.

Señala que sobre el ataque, que finalmente fue frustrado, circulan varias versiones. Una de ellas indica que el atentado ocurrió durante una cena en la terraza, donde una de las esquirlas alcanzó a uno de los invitados. La otra versión sostiene que el ataque no logró su objetivo, ya que el secretario de Seguridad no se encontraba en el lugar donde se iba a llevar a cabo una junta.

Atentado a García Harfuch en Paseo de la Reforma

La mañana del 26 de junio de 2020, García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, resultó herido en un atentado ocurrido sobre Paseo de la Reforma, en el cruce con Monte Blanco en la colonia Lomas de Chapultepec.

Cerca de las 6:30 de la mañana, hombres armados descendieron de una camioneta, la cual bloqueó el paso del vehículo blindado donde viajaba García Harfuch.

Fue en ese momento cuando inició la balacera en la que murieron dos escoltas y una mujer que circulaba por la zona.

En el vehículo blindado quedaron registros de decenas de disparos, mientras que el secretario fue trasladado a un hospital al presentar tres impactos de bala y varias esquirlas.

Tras investigaciones, autoridades indicaron que el atentado fue dirigido por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El Reynol's, un traficante de armas entrevistado por EL UNIVERSAL, reveló que los gatilleros invirtieron más de 500 mil pesos para perpetrar el ataque.

Por el atentado 14 personas fueron sentenciadas.

