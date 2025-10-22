Más Información

La estrategia de seguridad sí está funcionando y prueba de ello son las de líderes delincuenciales que mes con mes se realizan, la disminución de 27 homicidios diarios y el hecho de que los cárteles se han debilitado, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, .

Entrevistado al llegar al Senado, para comparecer ante el pleno, el funcionario reconoció que se siguen cometiendo delitos de alto impacto como el del líder de los , Bernardo Bravo, lo importante es que cada día hay avances comprobables en la estrategia.

“No estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o que no sucedan hechos tan lamentables como suceden en varios estados de la República. Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios al día, que hay un 32 por ciento menos homicidios, que hay una cantidad sin precedentes aseguradas de droga, de armas de fuego, de laboratorios, de más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército, por Marina, que todos los días la estrategia de seguridad estamos trabajando, en conjunto con las entidades federativas”, enfatizó.

Omar García Harfuch acudió al Senado para comparecer ante el pleno (22/10/2025). Foto: Víctor Gamboa / EL UNIVERSAL
Omar García Harfuch acudió al Senado para comparecer ante el pleno (22/10/2025). Foto: Víctor Gamboa / EL UNIVERSAL

