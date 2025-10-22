Más Información

La presidenta evitó confirmar la captura en Cuba de Zhi Dong Zhang, operador de origen chino vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (), quien en julio pasado se fugó del arresto domiciliario al que estaba sujeto en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si el Gabinete de Seguridad le había informado de la del llamado “, considerado uno de los principales abastecedores de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“Sí, que informe el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) también sobre este caso”, respondió Sheinbaum.

Según fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad de México mantienen operativos para encontrar a Zhi Dong Zhang.
—¿Pero nos puede confirmar?

“Que informe el secretario de Seguridad”, reiteró la Presidenta.

Fuentes del gabinete de seguridad federal confirmaron que Zhi Dong Zhang fue detenido en Cuba, tres meses después de su .

El presunto operador fue detenido originalmente en México como parte de un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por tráfico de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo.

Sin embargo, en julio pasado se fugó de su domicilio en Tlalpan, donde cumplía prisión preventiva domiciliaria, tras inutilizar su brazalete electrónico y escapar por un túnel que conectaba su casa con una propiedad contigua.

