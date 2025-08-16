La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal con sede en el Reclusorio Oriente, librar orden de aprehensión contra Zhi Dong Zhang, alias Brother Wang, el presunto proveedor de precursores químicos para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que se fugó de la prisión domiciliaria en la Ciudad de México, en julio pasado.

El chino, buscado en 193 países por la Interpol, es acusado por la FGR del delito de "resistencia de particulares", en la hipótesis de "al que inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia"

Y es que el presunto traficante asiático desactivó el brazalete electrónico que se le colocó para evitar que se evadiera de la justicia.

Sin embargo, el juez del Reclusorio Oriente se declaró incompetente para conocer de la solicitud de orden de captura de la Fiscalía General de la República, que ya impugnó la resolución ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México.

Dicha instancia determinará si admite o rechaza la impugnación de la FGR, que investiga las causas que permitieron que alias Brother Wang se escapara de una casa de la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan.

Derivado de la activación de la ficha roja, el chino Zhi Dong Zhang es buscado para ser presentado ante las autoridades de los Estados Unidos, que lo requieren por supuestamente exportar y distribuir más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilos de metanfetaminas en dicho país.

Asimismo, es considerado una pieza clave en la logística de distribución de precursores químicos para el Cártel Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones criminales transnacionales designadas como "terroristas" por el gobierno de Donald Trump.

