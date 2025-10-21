Más Información

Morelia.- El subsecretario de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue este martes cuando viajaba en su vehículo particular.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el mando policiaco circulaba en la carretera Morelia-Queréndaro, cuando fue alcanzado por que abrieron fuego contra su camioneta.

El vehículo quedó volcado a un costado de la carretera. En el parabrisas se cuentan más de 30 impactos de bala, el vidrio trasero quedó destruido y se observan daños en el vidrio lateral, del lado del conductor, y el techo de la unidad.

El cuerpo de Velázquez Castillo quedó tirado a un costado de la camioneta.

Medios locales indicaron que el ataque tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas, cerca del poblado de San Isidro.

En el lugar se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, pero hasta la tarde de este martes, no había por este hecho.

El municipio de Indaparapeo se encuentra en la región Morelia, colinda con Zinapécuaro y Álvaro obregón.

En esta zona hay una disputa criminal entre José o Alan Martínez Durán, alias El Primo, contra Los Correa, perteneciente al (CJNG.)

ao/cr

