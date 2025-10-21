Morelia.- El subsecretario de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue asesinado este martes cuando viajaba en su vehículo particular.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el mando policiaco circulaba en la carretera Morelia-Queréndaro, cuando fue alcanzado por hombres armados que abrieron fuego contra su camioneta.

El vehículo quedó volcado a un costado de la carretera. En el parabrisas se cuentan más de 30 impactos de bala, el vidrio trasero quedó destruido y se observan daños en el vidrio lateral, del lado del conductor, y el techo de la unidad.

Lee también Localizan más armas, drogas y celulares en el penal de Culiacán, Sinaloa

El cuerpo de Velázquez Castillo quedó tirado a un costado de la camioneta.

Medios locales indicaron que el ataque tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas, cerca del poblado de San Isidro.

En el lugar se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, pero hasta la tarde de este martes, no había detenidos por este hecho.

Lee también Santa María Chimalapa, Oaxaca, queda incomunicada tras registrarse al menos 10 deslaves de cerros sobre la carretera de acceso

El municipio de Indaparapeo se encuentra en la región Morelia, colinda con Zinapécuaro y Álvaro obregón.

En esta zona hay una disputa criminal entre José o Alan Martínez Durán, alias El Primo, contra Los Correa, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG.)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ao/cr