Despiden a Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Michoacán; "no se debe pagar con la misma moneda", pide sacerdote

¿Habrá sanción contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel en medio de sesión de diputados?; esto responde Monreal

Diputados reciben iniciativa presidencial para castigar extorsión en todo el país; plantea penas de hasta 50 años de prisión

Magistrada Janine Otálora notifica al Senado que dejará el Tribunal Electoral; pleno del TEPJF quedará incompleto nuevamente

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Corte inicia audiencias públicas con personas con discapacidad; rechazan propuesta de Lenia Batres por “regresiva”

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que fueron , tres hombres y dos mujeres, luego del despliegue de las autoridades producto de los recientes enfrentamientos al norte del Estado.

El fiscal precisó que fueron puestas a disposición del ministerio público por los delitos de posesión de y ataques contra las funciones de seguridad pública.

Aseguró que se tienen identificadas a las personas que tripulaban la camioneta en la que primero, el jueves, agredieron a los militares y el sábado a policías estatales. “Hoy confirmamos que los civiles que atentaron contra la policía estatal son los mismos que agredieron al personal militar el pasado jueves”, señaló.

Además, añadió que una de las personas detenidas portaba un arma larga calibre .223 y un de fragmentación, motivo por el que el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).

Las detenciones se realizaron en diversos puntos de la región norte de Coahuila en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la FGR.

