El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que fueron detenidas cinco personas, tres hombres y dos mujeres, luego del despliegue de las autoridades producto de los recientes enfrentamientos al norte del Estado.
El fiscal precisó que fueron puestas a disposición del ministerio público por los delitos de posesión de narcóticos y ataques contra las funciones de seguridad pública.
Aseguró que se tienen identificadas a las personas que tripulaban la camioneta en la que primero, el jueves, agredieron a los militares y el sábado a policías estatales. “Hoy confirmamos que los civiles que atentaron contra la policía estatal son los mismos que agredieron al personal militar el pasado jueves”, señaló.
Además, añadió que una de las personas detenidas portaba un arma larga calibre .223 y un artefacto explosivo de fragmentación, motivo por el que el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).
Las detenciones se realizaron en diversos puntos de la región norte de Coahuila en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la FGR.
