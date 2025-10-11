Cuernavaca, Mor.- Un juez de control dictó prisión preventiva en contra de cinco personas detenidas por su presunta implicación en los delitos de extorsión y contra la salud. Entre los apresados hay dos mujeres y una de ellas, Evelin Miledy “N”, se ostentó como Policía Auxiliar del Estado de México, de acuerdo con el parte judicial.

En las audiencias iniciales el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto (FIDAI) formuló imputación contra las mujeres por delito contra la salud y extorsión equiparada. El juez calificó de legal la detención y determinó prisión preventiva como medida cautelar.

En el caso de Rodrigo “N” e Iván “N”, también detenidos, el juez impuso prisión preventiva como medida cautelar por el delito de extorsión agravada. De la misma manera que a un adolescente de 16 años en conflicto con la ley, por su presunta responsabilidad en dicha conducta antisocial, quien permanecerá en internamiento preventivo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la captura de este grupo presuntamente delictivo fue considerado en los trabajos de inteligencia en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y sus integrantes determinaron el miércoles pasado desplegar un operativo y ejecutar las órdenes de cateo y de aprehensión en el poblado de Achichipico, en el municipio de Yecapixtla, conocida como la Capital Internacional de la Cecina.

De acuerdo con las indagatorias, los imputados forman parte de un grupo delictivo relacionado con el delito de extorsión en contra de negocios y transportistas en los municipios de Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, informó la FGE.

