Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Salvatierra, Gto.- José Guadalupe, “Don Nico”, murió la noche de este viernes por las lesiones con arma de fuego que sufrió mientras transmitía en vivo los baches de la carretera a la comunidad de Urireo, y exhibía al Gobierno de Salvatierra, Guanajuato.

La Presidencia Municipal dio a conocer el fallecimiento del activista social, que llevaba el nombre de José Guadalupe Casas Rodríguez, “víctima de un cobarde ataque ocurrido el martes pasado”. y expresó su más profundo pésame y solidaridad con su familia.

Ataque a "Don Nico"

El 7 de octubre dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon en cinco ocasiones en la entrada al poblado, cerca de las canchas deportivas. Las palabras de “Don Nico” quedaron grabadas antes y después del ataque armado.

Herido, se despidió de su esposa y le encargó cuidar y educar bien a sus hijos. “Te amo, ya me mataron, corazón, te amo, cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo, te amo corazón, cuida a mis hijos corazón, edúcalos corazón, me estoy muriendo, estoy tirado aquí en el campo, te amo... diles a mis hijos que los amo, vengan rápido”.

Era propietario de helados “Don Nico”, y llamado así por sus conocidos; él mismo reportó que sus vecinos le pidieron actuar para que se arreglara el camino del poblado ante el descuido y desinterés de la autoridad local. El hecho violento en su contra se registró cuando reportaba la falta de atención de la autoridad.

Los agresores huyeron. A la fecha la Fiscalía General del Estado mantiene en reserva los avances de las investigaciones.

