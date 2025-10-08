¿Cómo es Salvatierra, municipio de Guanajuato donde fue baleado un heladero en plena trasmisión en vivo?

El pasado 7 de octubre, un heladero identificado como “Nico” fue atacado a balazos mientras transmitía en vivo por redes sociales para evidenciar los baches y la falta de mantenimiento en un camino rural de Salvatierra, Guanajuato.

Imagen captada durante la transmisión en vivo de comerciante asesinado en Guanajuato (07/10/2025). Foto: Especial

¿Qué ocurrió durante la transmisión en vivo?

El ataque se registró la tarde del martes 7 de octubre, cuando Nico realizaba una transmisión en su página de Facebook Helados Nico.

En el video, denunciaba el deterioro del camino que conecta la comunidad de Urireo con la salida a Morelia. En el minuto 21 de la grabación se escucharon los disparos y se observó a los agresores, dos hombres a bordo de una motocicleta roja.

Lee también: "Te amo, ya me mataron, cuida a mis niños"; balean a hombre en plena transmisión en vivo en Guanajuato

Gravemente herido, el comerciante alcanzó a expresar palabras de despedida dirigidas a su esposa e hijos. Su testimonio, marcado por el dolor y la desesperación, estremeció a miles de personas que siguieron el video.

Poco después, fue trasladado a un hospital con tres impactos de bala, uno de ellos en la pierna y otro en el glúteo. El gobierno municipal lamentó los hechos y confirmó que la fiscalía general del Estado de Guanajuato asumió la investigación.

¿Cómo es Salvatierra, el municipio donde ocurrió el ataque?

Salvatierra es una ciudad del sur de Guanajuato, reconocida por su historia colonial y su designación como Pueblo Mágico desde 2012. Es un municipio con arquitectura virreinal bien conservada, calles tranquilas y un ambiente tradicional que combina el pasado histórico con la vida rural.

Entre sus atractivos destacan el Templo y Convento del Carmen, la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, el Puente de Batanes y el Eco Parque El Sabinal. Su población mantiene vivas las festividades locales, como la Feria de la Candelaria en febrero y la Fiesta del Buen Temporal en noviembre.

Geográficamente, limita con Tarimoro al norte, Acámbaro al sur, Yuriria y Santiago Maravatío al oeste, y Jaral del Progreso al noroeste, esto de acuerdo con la página de Gobierno de México.

Foto: Captura de pantalla de Página de gobierno de México

Lee también: ¿Quién es Armando Corona, el diputado que quiere impulsar la Ley Antimemes?

Con información de Xóchitl Álvarez.

También te interesará:

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025 y por qué ha sido tan intensa?

Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué documentos debes presentar para recoger la tarjeta y cobrar 3 mil pesos?

¿Cómo limpiar y darle brillo a la joyería de plata sin dañarla? Sigue esta receta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr