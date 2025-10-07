Más Información
Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación
Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías
Marcha Pro Palestina en CDMX; policía decomisa martillos, botellas de vidrio y cohetes durante operativo
Salvatierra, Gto.- Un comerciante de helados fue atacado a balazos cuando realizaba una transmisión en vivo para denunciar el mal estado por baches de la carretera rural que comunica a la comunidad Urireo y denunciaba la falta de apoyo del gobierno, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.
El hecho ocurrió la tarde de este martes por parte de dos hombres a bordo de una motocicleta color rojo en movimiento.
El ataque contra el comerciante conocido como Nico, ocurrió en el minuto 21:12 de iniciada la transmisión, en el que se escuchan los disparos y se observa el movimiento de los agresores, mientras él se queja y expresa un mensaje de amor para su esposa e hijos.
Lee también Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación
“Te amo, ya me mataron, corazón, te amo, cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo, te amo corazón, cuida a mis hijos corazón, edúcalos corazón, me estoy muriendo, estoy tirado aquí en el campo, te amo... dile a mis hijos que los amo, vengan rápido”.
En el video se escuchan gritos y el llanto de una mujer.
Don Nico ingresó a un hospital con lesiones por tres impactos de bala, en la pierna y glúteo.
Lee también Gobernador de Tabasco acepta renuncia de Julián Romero Oropeza como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas
En la transmisión a través de Facebook en la página Helados Nico, mostró las condiciones del camino, pese a que durante mucho tiempo le pidió al alcalde apoyo para bachear la carretera rural.
El vecino del poblado comentó que mucha gente pidió que se juntaran para darle mantenimiento a la carretera, y dijo que no hubiera querido meterse en esto “porque esto es un relajo y se echa unos enemigos sin tener nada que ver, uno lo hace de voluntad”.
En un comunicado el gobierno municipal lamentó la agresión y dijo que la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones.
Gobierno de Tabasco adelantará 20 días de aguinaldo a servidores púbicos para que aprovechen el "Buen Fin"
aov/cr