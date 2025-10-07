Sin precisar las causas específicas y justificando únicamente que se trata de motivos personales, la tarde de este martes, Julián Romero Oropeza, presentó su renuncia al cargo de titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco.

Fue el gobernador Javier May Rodríguez, quien en un breve mensaje confirmó en sus redes sociales, la salida del gabinete, Julián Romero, hermano del actual director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza.

“El día de hoy acepté la renuncia por motivos personales del contador Julián Romero Oropeza, a quien agradezco su desempeño este primer año de trabajo”, publicó el mandatario estatal en su cuenta personal.

Leer también: Ataque armado contra policías estatales en Culiacán, Sinaloa, deja un uniformado muerto

El día de hoy acepté la renuncia por motivos personales del contador Julián Romero Oropeza, a quien agradezco su desempeño este primer año de trabajo. El subsecretario de Egresos, Adrián Magaña Martínez, fungirá como Encargado de Despacho de la Sría. de Administración y Finanzas. — JAVIER MAY (@TabascoJavier) October 8, 2025

Asimismo, dio a conocer que, ante la citada renuncia, será el subsecretario de Egresos, Adrián Magaña Martínez, quien fungirá como Encargado de Despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Cabe señalar que, actualmente Julián Romero, tenía como tarea prioritaria la integración del Paquete Económico del Ejercicio Presupuestal de Tabasco, para el año 2026 y que sería entregado al Congreso Local el próximo 30 de noviembre para su aprobación en el pleno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr