Culiacán, Sin.- En el fraccionamiento Stanza Cantabria, en la zona norte de la capital del estado, atacaron con fusiles automáticos a un grupo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, uno de los agentes perdió la vida a causa de las lesiones, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda de los agresores.

Con estos hecho de violencia, suman 39 el número de elementos de las policías municipales, estatal y de investigación que han sido asesinados durante este año, el caso más reciente fue el elemento de seguridad, Alexander “N”, quien fue levantado por un grupo armado y en su rescate resultó herido y luego falleció en un hospital.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pidió a las personas que circulan por las calles del fraccionamiento Stanza Cantabria, donde se mantiene un operativo, derivado del estatal, en donde uno de los elementos falleció.

Lee también

El viernes pasado, en la colonia Renato Vega Amador, en la capital del estado, varios hombres armados, sometieron al agente Alexander, quien se encontraba en su día de descanso y por la fuerza lo subieron a un vehículo Corolla, por lo que el hecho fue reportado a las líneas de emergencia.

Elementos del ejército y de la Estatal Preventiva fueron alertados por el “levantón” por lo que se inició la , el cual fue ubicado cerca de un expendio de gasolina, en el fraccionamiento Villa Bonita, donde se inició una fuerte confrontación.

Los elementos del ejército, lograron abatir a uno de los civiles y detuvieron a tres más, los cuales resultaron heridos, al igual que el agente estatal que había sido rescatado de sus captores, por lo que tuvieron que ser trasladados a hospitales.

Lee también

La Fiscalía General del Estado que abrió una carpeta de investigación por la privación de la libertad de un funcionario de seguridad, fue notificada que la víctima había fallecido en un hospital privado a causa de las lesiones que sufrió por disparos de armas de fuego.

Se conoció que dos, de los tres de los civiles detenidos, a los que se les aseguró un vehículo Corolla, armas, cargadores y equipos tácticos, fueron identificados como Cesar Armando “N” y Jesús Ramón “N”, sin que se conozca sus edades.

