Culiacán, Sin. Cerca del cementerio de la comunidad de Bacurimí, en la parte poniente de la capital del estado, elementos de la Policía Municipal de Culiacán fueron atacados a balazos por un grupo armado que circulaban en una camioneta, por lo que los agentes respondieron la agresión y resultaron dos policías y dos civiles heridos.

Las autoridades judiciales que fueron notificados sobre el atentado no dieron a conocer si los civiles formaban parte del grupo delictivo o eran personas ajenas, a las cuales les realizaban una revisión de rutina cuando circulaban en un Jeep.

Según el reporte, la noche del viernes pasado, los elementos de seguridad realizaban una supervisión de vigilancia en la sindicatura de Culiacancito, por lo que al detectar a los ocupantes de un Jeep Gran Cherokee, los detuvieron para revisarlos.

Los agentes practicaban la inspección de la unidad, cuando los ocupantes de una camioneta que circulaba cerca del panteón de Bacurimi, les dispararon con armas automáticas, por lo que estos respondieron la agresión.

El personal de seguridad pública activó los botones de alerta sobre la agresión, por lo que llegaron refuerzos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, pero no lograron localizar a los responsables del ataque.

