Culiacán, Sin. a 26 de Sep.- La Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional volvieron a realizar un operativo sorpresa en el centro penitenciario de Culiacán, a solo 7 días de que descubrieran en varios módulos, cinco armas de fuego y otros objetos, en esta ocasión, solo hallaron una pistola calibre 40 y una nueve milímetros, seis cuchillos y 4 celulares.

Con el respaldo de elementos del Ejército adscritos a una de las Bases de Operaciones Institucionales que reforzaron el exterior del reclusorio, la nueva revisión se efectuó en forma tranquila, por lo que con el nuevo hallazgo de las armas, se notificó a la delegación de la Fiscalía General de la República para que investigue.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que esta nueva supervisión conjunta con la Guardia Nacional, forma parte de las visitas programadas y sorpresivas que se realizan en los diversos centros penitenciarios del estado.

El pasado viernes 19 de septiembre, en una nueva revisión de rutina por cinco módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal, con respaldo de la Guardia Nacional, descubrieron cinco armas de fuego, diez celulares, cien gramos de una yerba seca similar a la marihuana, entre otros objetos.

Sobre esta acción, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que personal del ejército respaldo esta supervisión, reforzando la seguridad externa, como medida preventiva, lo que permitió encontrar tres pistolas calibre 40, una nueve milímetros y otra calibre 5.7X 28 mm, todas ellas con cargadores abastecidos.

Todas las armas y objetos localizados en los módulos revisados, fueron turnados a las autoridades judiciales para que investiguen el origen de todo lo asegurado y finque las responsabilidades de los funcionarios que se pueden estar involucrados.

