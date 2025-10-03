Zacatecas.— Las alertas se encendieron en el municipio Tabasco, en Zacatecas, tras registrarse un enfrentamiento entre elementos estatales y un grupo armado, relacionado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que atacó a las fuerzas de seguridad cuando realizaban un patrullaje.

La agresión tuvo lugar aproximadamente a las 9:30 horas y uno de los criminales fue abatido.

El fiscal estatal Cristian Camacho Osnaya dijo que el municipio “es foco nuevo de atención” por su cercanía con Aguascalientes y Jalisco.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, informó que cuando se realizaba “un operativo basado en información técnica que se lleva a cabo en el municipio de Tabasco, elementos de la Policía Estatal fueron agredidos por civiles armados”.

A la par, el colectivo Sangre de mi Sangre denunció en sus redes sociales que militares habían “abandonado el grupo independiente de búsqueda forense Las Escarabajos, para atender un reporte sobre un enfrentamiento en el municipio de Tabasco; esto, mientras se encontraban en una jornada de búsqueda rumbo al municipio de Tepetongo”.

En esa publicación replicaron el video de una de las integrantes del colectivo Escarabajos, en el que se mostraba que varias patrullas de la Guardia Nacional se fueron.

Media hora después subieron otro video para mostrar que la seguridad del grupo de buscadoras fue reforzada por un nuevo contingente de patrullas.

“Sólo para avisarles que ya llegó más refuerzo de la Fiscalía Especializada, nos mandaron muchas patrullas de los policías de investigación (…), así que no hagan desmadre en Zacatecas, porque no hay policías ahorita, los traemos a todos”, se escucha decir a una activista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal Cristian Camacho Osnaya aclaró que nunca se abandonó a las madres buscadoras que estaban en Tepetongo, pese a que dicho lugar está a más de una hora de distancia del municipio de Tabasco.

Explicó que por protocolo de seguridad, los elementos militares y de la Guardia Nacional se dispersaron para hacer un círculo de seguridad y blindar la zona donde estaba el colectivo, colindante con Jalisco, y por ello también determinó enviar refuerzos con su Policía de Investigación.

Respecto al enfrentamiento en Tabasco, el fiscal reconoció que el lugar es un “foco de atención” debido a que es un municipio que tiene conectividad con Aguascalientes y Jalisco. Precisó que se mantendrá un operativo especial y permanente en esta zona, donde se tiene conocimiento que hay presencia de células del CJNG.

Mencionó que personal de investigación se desplegó al lugar del enfrentamiento, ocurrido en los caminos que conectan con el municipio a Joaquín Amaro, para hacer el procesamiento del cuerpo de uno de los agresores, que murió en el enfrentamiento y portaba vestimentas tácticas y armamento, a quien se le encontró una identificación, pero dijo que se someterá a las pruebas para confirmar su identidad.

También se aseguró un vehículos en el que se desplazaban los agresores. Agregó que el operativo se ampliará a otros municipios.