Un total de 152 personas privadas de su libertad (PPL), ya han sido trasladadas al recién habilitado Centro Penitenciario Número 9, ubicado en Estación Chontalpa, Huimanguillo, en Tabasco, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El 9 de agosto pasado, el Gobierno de Tabasco publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo mediante el cual se determina el traslado de reos de ocho penales al penal de Huimanguillo.

Se trata de internos que se encuentran en los Centros Penitenciarios de Centro, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique.

Lee también Detienen a 16 policías municipales tras fuga de un reo en Chilón, Chiapas

Apenas el 12 de agosto inició la reubicación de los primeros reos, luego que concluyeran las obras de reacondicionamiento, para las que se destinaran un total de 250 millones de pesos por parte del Gobierno el Estado.

Durante su intervención en la conferencia de prensa del gobernador, Javier May, este día el Comisionado de la Policía Estatal, Jesús Amaya Guerrero, recordó que, los traslados no pueden ser masivos, sino paulatinos, de acuerdo con el protocolo de seguridad en el que participan instituciones de seguridad federal.

Lee también Diputada de Hidalgo solicita licencia tras ser acusada de robo de identidad y falsificación de documentos

“Con relación al penal de Huimanguillo tenemos 152 PPL’s y se está haciendo la logística eh porque es un tanto complicado mover de todos los penales. Es todo una eh estructura con otras instituciones y así estamos trabajando. Por lo pronto tenemos 152 en el en el Penal nueve de Huimanguillo”, refirió.

Cabe señalar que, el penal de Huimanguillo, tiene una capacidad máxima para 720 internos y en el se busca concentrar a los sentenciados por delitos de alto impacto y a la vez evitar el hacinamiento en otros penales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr