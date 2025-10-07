Pachuca.- La diputada plurinominal María Guadalupe Cruz Montaño, del Partido Verde Ecologista, solicitó licencia a su cargo en el Congreso local de Hidalgo, luego de que fuera acusada de presuntos delitos de robo de identidad y falsificación de documentos.

Trascendió que la legisladora utilizó documentos personales de un vecino de Huejutla, identificado como Antonio Monterrubio Rivera, para justificar el arrendamiento de un inmueble por la cantidad de 17 mil pesos mensuales, así como la compra de equipo fotográfico.

La diputada ocupó de manera indebida documentos como la credencial de elector y la firma electrónica de Monterrubio Rivera para expedir facturas a nombre del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los días 12 y 31 de mayo.

Luego de que se hiciera pública la denuncia, la legisladora solicitó este día licencia a su cargo por tiempo indefinido. Esta separación, según se informó, obedece a la necesidad de atender asuntos de carácter personal. Asimismo, pidió que se convoque a su suplente para ocupar el cargo durante el tiempo que dure su ausencia.

La solicitud será presentada ante el Pleno del Congreso del Estado y posteriormente turnada a la comisión correspondiente para su análisis y dictamen, para finalmente ser sometida a consideración del Pleno para su resolución.

Derivado de ello, se notificó a la Dirección de Servicios Administrativos para proceder con la suspensión de las percepciones económicas correspondientes.

aov/cr