Pachuca.- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Guadalupe Cruz Montaño, es acusada de los delitos de fraude, falsificación de documentos y uso indebido de documentos en agravio de un ciudadano del municipio de Huejutla, identificado como Antonio Monterrubio Rivera.

De acuerdo con el afectado, descubrió que le fue robada su identidad, así como documentos oficiales para simular el arrendamiento de una casa que funciona como oficina de atención de la legisladora en Huejutla, por la cual se erogan mensualmente 17 mil pesos.

El afectado señaló que la legisladora presentó ante el Congreso diversos documentos falsificados, incluida su firma electrónica, con los que se justificaron facturas y gastos realizados con cargo al erario público.

Según se dio a conocer, se expidieron facturas el 12 y el 31 de mayo de 2025 por concepto de renta de una casa de gestión en la colonia La Lomita, además de la compra de equipo fotográfico. El supuesto arrendador, identificado como Marco Antonio Rivera, recibía 17mil pesos con IVA, siendo el monto neto de 14 mil 655 pesos.

Las facturas aparecen a nombre del “Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo” y habrían sido expedidas con los datos de Antonio Monterrubio Rivera, quien figura como persona física con actividad empresarial y profesional, y cuyo concepto es la renta de la mencionada casa de gestión.

Sin embargo, el afectado negó haber rentado inmueble alguno, pues dijo que ni siquiera posee esa propiedad.

Rechazó haber recibido ingresos del Congreso, negó ser empresario y afirmó que su verdadera ocupación es ser trabajador en una clínica del ISSSTE, además de desempeñarse como árbitro de voleibol en sus tiempos libres.

Lamentó haber sido víctima del robo de identidad, ya que en los documentos presentados ante el Congreso aparecen tanto su credencial de elector como su firma electrónica. “Que me den una explicación de cómo obtuvieron mis documentos”, exigió, al tiempo que pidió a la legislatura aclarar la situación, pues no tiene propiedades ni ha sido proveedor de cámaras fotográficas, otro de los supuestos negocios atribuidos a su nombre.

Añadió que únicamente posee una vivienda heredada de sus abuelos, en la cual vive con su familia. Finalmente, solicitó que se llegue hasta las últimas consecuencias, pues consideró que está siendo difamado y que sus documentos fueron utilizados de manera ilegal, lo que constituye un fraude.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL