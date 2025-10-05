Pachuca, Hidalgo.- Con una inversión de 750 millones de pesos iniciaron las obras del Plan Nacional Hídrico que beneficiará a más de 68 mil productores con la tecnificación de los distritos de riego.

En los distritos de riego 003 de Tula, 100 de Alfajayucan y 112 de Ajacuba se puso en marcha este plan el pasado primero de octubre para impulsar un mejor aprovechamiento del agua y fortalecer la producción agrícola.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) fueron el banderazo de arranque de esta plan en territorio hidalguense.

La tecnificación beneficiará a 30 mil hectáreas y más de 68 mil productores de los municipios de Atitalaquia, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Ixmiquilpan, Francisco I. Madero, Tetepango, Tula de Allende y Mixquiahuala de Juárez.

Durante una reunión de coordinación interinstitucional, presidida por el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, se destacó que este proyecto representa una planeación estratégica y articulación efectiva entre la federación y el estado, con impactos positivos en la productividad, la sustentabilidad y la generación de empleos.

“Es un proyecto muy ambicioso que encabeza la Presidenta del Gobierno de México y ha tenido a bien destinar una buena cantidad de recursos al desarrollo de proyectos estratégicos en la entidad, que, sin duda alguna, generarán empleos de calidad”, señaló Olivares Reyna.

A su vez, Félix Adrián Brambila Mendoza, director de la Conagua en Hidalgo, subrayó que la modernización de los distritos de riego no solo representa eficiencia hídrica, sino también oportunidades para la reactivación económica y el bienestar social de las comunidades.

En tanto, Néstor Elías Vera Hernández, residente general de Rehabilitación y Conservación de Distritos de Riego de Conagua, informó que las labores se llevarán a cabo los siete días de la semana para concluir el 31 de marzo.

Olivares Reyna concluyó que existe una colaboración sin precedentes entre el Gobierno de México y el de Hidalgo, lo que permitirá avanzar con paso firme hacia un aprovechamiento sustentable del agua y el fortalecimiento del campo.

