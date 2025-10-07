Más Información
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Agentes de seguridad estatales y federales aprehendieron a 16 policías municipales del ayuntamiento de Chilón por el presunto delito de evasión de un reo.
Fueron arrestados los policías locales Miguel “N”, Cristian “N”, Artemio “N”, Juan P “N”, Yovani “N”, Juan M “N”, Juan S “N”, Ezequiel “N”, Juan A “N”, Elmar “N”, Germán “N”, José “N”, Juan J “N”, Néstor “N”, Jorge “N” y Armando “N”.
Los agentes de la Policía Estatal ejecutaban una orden judicial en contra de Israel N por los delitos de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación.
Cuando trasladaban al reo al municipio de Ocosingo para ponerlo a disposición de la autoridad jurisdiccional fueron interceptados, a la altura del crucero Bachajón-Sitalá, por uniformados de la Policía Municipal de Chilón que les obstruyeron el paso con vehículos oficiales.
Los policías municipales hicieron descender a los elementos de la Policía Estatal de manera agresiva y liberaron al detenido. Lo subieron a una patrulla municipal y lo llevaron a un sitio desconocido.
Los policías estatales solicitaron apoyo. Al lugar acudieron integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.
Los agentes municipales fueron asegurados y puestos a disposición del ministerio público.
