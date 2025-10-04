El Cuyo, Yucatán.- Habitantes de este puerto yucateco del oriente del estado retuvieron desde anoche y hasta el amanecer de este sábado, a dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de una nueva serie de apagones que afectaron a la comunidad.

Trabajadores de CFE trabajan toda la noche

Y de esta forma, bajo presión y la mirada de los molestos pobladores, empleados de la CFE trabajaron toda la noche hasta que lograron que regresara la luz.

Los habitantes de El Cuyo, afirmaron que las fallas en el suministro dañaron electrodomésticos, provocaron pérdida de alimentos y afectaron sus actividades diarias.

Desde hace varios años, la comunidad enfrenta interrupciones frecuentes en el servicio eléctrico.

Sin embargo, en las últimas semanas las fallas se han vuelto más prolongadas y constantes, lo que incrementó el malestar entre los vecinos.

Habitantes retienen a empleados de CFE

Durante la noche, un grupo cerró el paso a una camioneta de la CFE y retuvo a sus ocupantes.

Exigieron la presencia de un representante con autoridad para resolver el problema de inmediato.

Cerca de la una de la madrugada llegó el ingeniero Ricardo León, representante de la CFE, quien dialogó con los vecinos.

Después de varias pláticas de negociación, las partes alcanzaron un acuerdo y los trabajadores quedaron libres para continuar las reparaciones.

El personal de la CFE trabajó durante toda la noche y madrugada.

Hacia las cinco de la mañana de este sábado, el servicio eléctrico quedó restablecido en todo el puerto.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública permanecieron en el lugar para resguardar la zona y prevenir incidentes mayores.

Los pobladores señalaron que esta acción representa una advertencia. Además, indicaron que podrían realizar protestas más severas si los apagones vuelven a presentarse y no hay una solución definitiva.

