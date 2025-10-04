Más Información

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Armada de México se transforma ante la adversidad, asegura secretario de Marina; anuncian regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc

Gobierno de Trump ofrece 2 mil 500 dólares a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países

Mundial Sub 20: México vs Marruecos - EN VIVO - Jornada 3 - Fase de Grupos

Guardianas del manglar colombiano

Mérida, Yucatán.- En , efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron en Kanasín y Mérida, dos operativos en los que lograron el prohibidas y la captura de dos personas.

En una vivienda del fraccionamiento Puerta del Sol, del municipio de Kanasín, se aseguraron drogas naturales y sintéticas, se detuvo a dos personas y se puso bajo resguardo de familiares a dos niñas que estaban en el predio.

Estas intervenciones de autoridades federales y estatales son parte del combate permanente al narcomenudeo en Yucatán.

Fueron detenidos como probables responsables en dicho ilícito Jorge Jesús “N”, alias “El Buki” y su pareja sentimental Guadalupe Concepción “N”.

El cateo, ordenado por un Juez de Control con base en las evidencias recabadas en investigaciones previas por agentes y fiscales investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

De cannabis se aseguraron 4.29 kilogramos, 7 bolsas grandes, una mediana, 70 bolsitas y 4 paquetes de productos comestibles.

De metanfetamina (cristal) se incautaron 35 gramos y 27 bolsitas, en tanto de cocaína solidificada (crack) 129.39 gramos.

También se aseguraron mil 100 pesos en efectivo.

Durante el operativo las menores de 7 y 10 años de edad que estaban en el predio quedaron bajo la protección de personal de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV) de la SSP, quienes a su vez las dejaron al cuidado de la abuela paterna.

De igual manera de trabajo conjunto y coordinado, en la colonia Ampliación Nueva Mulsay, al poniente de Mérida, los elementos de las fuerzas estatales y federales catearon un predio en la calle 67 por 104 y 106.

En dicho lugar se aseguraron 178 gramos de cannabis, 56.2 de cristal, 105 gramos de cocaína y 225 gramos de crack.

En los operativos también participan binomios caninos de la SSP y peritos en criminalística de la FGE.

