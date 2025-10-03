Más Información

Motul, Yucatán.- La agrupación denunció que el Ayuntamiento de este municipio está desapareciendo a perritos en situación de calle, que han encontrado refugio en los bajos del y en el parque principal.

A través de sus redes, la agrupación señaló que la Comuna, que encabeza el alcalde, , les informó que los perritos serían reubicados en un albergue en Mérida y les pidieron aportaciones económicas para sufragar la estadía de los lomitos.

Luego indicaron que serían enviados a la perrera municipal de Mérida, sin embargo, aseguraron que contactaron a la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, quien les informó que no era verdad, ya que ellos no tienen a ningún perro de otro municipio bajo resguardo y menos de Motul.

Por ello, la asociación denunció que varios perros en situación de calle ya han desaparecido y se ignora a donde fueron a parar, aunque diversas personas les han asegurado que los llevan al basurero municipal.

Exhortaron al alcalde a ser más empático con los animales, ya que desaparecer o reubicar a los perros no es una solución al problema.

Asimismo, explicaron que la situación de maltrato y abandono de lomitos en Motul es crítica, por lo cual urgen medidas para atacar el problema, como campañas de esterilización gratuitas, pláticas para concientizar sobre la tenencia responsable y un reglamento municipal para que se puedan aplicar sanciones administrativas.

