La autopista Puebla-Tlaxcala fue bloqueada por integrantes de sindicatos que se disputan el control de la ampliación de dicha ruta.
Con quema de vehículos, maquinaria y llantas, las partes en conflicto cerraron la carretera ante la falta de acuerdos para ver qué organización tendrá a su cargo la obra millonaria.
Fue a la altura de la comunidad de San Francisco Ocotlán del municipio poblano de Coronango, donde ocurrió el principal bloqueo y quema de unidades.
De acuerdo con diversas fuentes, la principal disputa por la obra de mil millones de pesos es entre integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, delegación Puebla y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.
Ambas organizaciones demandan hacerse cargo del proyecto federal, que busca ampliar a cuatro carriles dicha autopista.
Al sitio de la confrontación, acudieron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército mexicano, lo que generó que los grupos se dispersaran
