Más Información

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

La fue por integrantes de sindicatos que se disputan el control de la ampliación de dicha ruta.

Con quema de vehículos, maquinaria y llantas, las partes en conflicto cerraron la carretera ante la para ver qué organización tendrá a su cargo la obra millonaria.

Fue a la altura de la comunidad de San Francisco Ocotlán del municipio poblano de Coronango, donde ocurrió el principal bloqueo y quema de unidades.

Con quema de vehículos, maquinaria y llantas, las partes en conflicto cerraron la carretera ante la falta de acuerdos. Foto: Especial.
Con quema de vehículos, maquinaria y llantas, las partes en conflicto cerraron la carretera ante la falta de acuerdos. Foto: Especial.

Lee también:

De acuerdo con diversas fuentes, la principal disputa por la obra de mil millones de pesos es entre integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, delegación Puebla y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.

Ambas organizaciones demandan hacerse cargo del proyecto federal, que busca ampliar a cuatro carriles dicha autopista.

Al sitio de la confrontación, acudieron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército mexicano, lo que generó que los grupos se dispersaran

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses