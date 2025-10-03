Tlaxcala, Tlax.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos hombres sospechosos del asesinato del exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), Humberto N., ocurrido entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves.

Se trata de Juan N., y Mauricio N., de 20 y 21 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público y serán investigados por el delito de robo de vehículo y su posible participación en un doble homicidio.

Esto, después de que la tarde del pasado miércoles, un grupo de hombres armados privó de su libertad a Humberto N., y César N., cuando ambos se encontraban en un domicilio, propiedad de la primera víctima, ubicado en la comunidad de Belén, municipio de Apetatitlán, Tlaxcala.

Aparentemente, los delincuentes simularon un robo; ingresaron de manera violenta al inmueble y después de causar destrozos se llevaron a las dos víctimas, así como dos camionetas y un automóvil compacto.

Durante horas estuvieron en calidad de desaparecidos hasta que la madrugada del jueves, los cuerpos del exrector de la UTT y de su acompañante fueron localizados en el interior de una vivienda abandonada en obra negra, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, según lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Leer también: Ola de violencia en Guanajuato deja 5 muertos y cinco lesionados; entre los fallecidos se encuentra un niño de 3 años

Foto: Especial

Junto con los cadáveres, los homicidas dejaron un mensaje de advertencia.

Como parte de las investigaciones del caso, y luego de que las autoridades recibieron una pre-denuncia por el robo de los tres vehículos, uno de los arcos detectores del Registro Público Vehicular, instalado en Tzompantepec, activó un registro de chip sobre la circulación de una camioneta tipo SUV de las que habían sido robadas en el domicilio de Humberto N.

En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo para recuperar la unidad y detener a los presuntos responsables. A través de las cámaras de videovigilancia del C5i, agentes policiales siguieron la ruta de la unidad sobre la carretera Huamantla-Apizaco.

La dependencia informó que la camioneta, así como Juan N., y Mauricio N., quienes iban a bordo, fueron asegurados, tras una persecución, a la altura del puente Chapultepec en el tramo carretero con dirección a Huamantla.

“Durante la acción policial, se logró la detención de dos masculinos, quienes no pudieron acreditar la legal posesión del vehículo y quedaron a disposición de la autoridad competente”, señaló la SSC.

Hasta la fecha, solo ha sido recuperado uno de los tres vehículos con reporte de robo, propiedad de Humberto N. Se desconoce el paradero del resto de las unidades, así como la identidad y ubicación de las demás personas que participaron en la privación de la libertad y asesinato del exrector de la UTT y de su acompañante.

La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que “continuará con las investigaciones con el fin de hacer cumplir la ley y esclarecer este hecho para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr