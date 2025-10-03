Más Información

Pénjamo, Gto.- Tres ataques armados dejaron y cinco lesionadas la noche de este 2 de octubre de 2025 en Pénjamo, ; en un caso un niño de 3 años murió a bordo de una motocicleta junto con su padre.

El asesinato del niño y de su progenitor generó consternación y reproches entre vecinos de la , que tras escuchar detonaciones de arma de fuego observaron al menor de edad sin vida.

El crimen del hombre y su hijo ocurrió en la calle Marfil.

Poco antes un comando armado disparó contra siete personas en la colonia Arroyo Hondo, en este lugar fallecieron un adolescente y un adulto de nombre Víctor, además otro hombre fue trasladado a un hospital con lesiones graves, y cuatro personas, una de ellas mujer, se trasladaron a instituciones de salud por sus propios medios.

La Fiscalía General del Estado informó que otro hombre fue privado de la vida en la colonia Juárez, de esta ciudad, quien hasta la mañana de este viernes estaba en calidad de no identificado.

Tras las ola de violencia, sin que se tengan detenidos, elementos de Seguridad municipal y de la Guardia Nacional intensificaron los recorridos de vigilancia.

