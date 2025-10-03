Más Información

Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes israelíes

Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes israelíes

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Tres personas perdieron la vida debido al de una vivienda, provocado por el reblandecimiento de tierra a causa de las constantes lluvias que se han presentado en la .

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) precisó que estos hechos ocurrieron en la comunidad Chilapa, perteneciente al municipio de San Agustín Loxicha.

De acuerdo con el reporte de la autoridad municipal, las víctimas son dos personas adultas y una menor de edad.

Lee también

Protección Civil advirtió que además, derrumbes en otras localidades de ese municipio, como: Cerro León, San Francisco, Magdalena, Piedra Quelove, San José la Unión, Llano Maguey, Cerro Canto, Piedra Ancha, Piedra Virgen, Río Santa Cruz, Loma Bonita, Conchuda, Aguacate, Portillo y Las Flores.

Esta misma situación se registra en la agencia municipal de San Andrés Lovene, que pertenece a San Juan Ozolotepec, donde se cayó un poste de luz, por lo cual, la zona quedó sin energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), agregó, labora en el lugar para restablecer el servicio.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses