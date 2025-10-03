El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que siguen tres líneas de investigación en relación al linchamiento

y quema de los cuerpos de cinco personas en Santa María Texcatitlán, municipio ubicado en la Sierra Flores Magón.

Las indagatorias están dirigidas hacia un probable tema vinculado al cobro de “gota a gota”, un delito que consiste en préstamos que luego son utilizados como extorsión; a un posible robo al interior de la comunidad; y a un conflicto agrario.

Sin embargo, mencionó que por las entrevistas que han recabado con las autoridades municipales de Santa María Texcatitlán, “se están decantando” por las dos primeras; es decir, por un caso de “gota a gota” o robo.

Lee también Linchan y queman a cinco personas en Santa María Texcatitlán, Oaxaca

El pasado martes 2 de octubre fueron hallados los cuerpos de cinco personas calcinadas y el vehículo en el que viajaban también fue incendiado. Esto, tras la denuncia de la desaparición de cinco personas en esta comunidad de Oaxaca.

Las probables víctimas Juana PT., Martín G.L., Miguel Alberto M.G., Santiago M.M.CB., y José Benjamín H.R., pero el Fiscal informó que aún están en el proceso de identificación de los cuerpos. Aunque, no descartó que se trate de ellos.

Lo anterior, porque según las autoridades de Texcatitlán el lunes 30 de septiembre fueron detenidas cinco personas en la comunidad, quienes fueron acusadas de estar extorsionando a una mujer, pero que fueron liberadas la noche de ese mismo día.

Lee también Hallan el cuerpo de una mujer desaparecida desde hace 5 días en Oaxaca

Rodríguez Alamilla aseguró que ya tienen información de personas que participaron en este evento, pero por la propia secrecía de la investigación rechazó dar más detalles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot