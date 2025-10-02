Una mujer de 37 años, identificada como Patricia Adelfa O. M., fue encontrada muerta el pasado 30 de septiembre de 2025 en el cauce del arroyo Puente Negro de Acatlán de Pérez Figueroa, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca.

La víctima, según el informe preliminar de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), estaba desaparecida desde hace cinco días y que, de acuerdo con una entrevista con sus familiares, padecía de una enfermedad mental y que probablemente se trató de un accidente.

A partir de su enfermedad, relataron sus familiares a los agentes, Patricia solía salir de la casa de su madre y regresaba después de varios días, en los cuales se la pasaba visitando casas de diferentes personas, entre vecinos y familiares, que la invitaban a comer. Sin embargo, desde cinco días no sabían nada de ella y dejaron de verla, hasta el pasado martes cuando los vecinos les informaron que habían encontrado el cuerpo de una mujer en el arroyo de la comunidad conocido como Puente Negro.

Los familiares creen que es posible que cuando caminaba cerca del arroyo, cayera y fuera arrastrada por la corriente porque la creciente del cauce ha crecido a causa de las fuertes lluvias que se han registrado en la zona.

El reporte de la AEI señala que el cuerpo de la víctima presenta lesiones visibles producidos por fauna silvestre y que el reporte del perito médico legista indica que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión en agua dulce.

Alrededor de las 14:55 horas se informó el hallazgo del cuerpo y cerca de las 20:00 horas del pasado 30 de septiembre de 2025 se realizó el levantamiento de la víctima

afcl/LL